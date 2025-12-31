Erste Schätzungen: Richelieu Hardware stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Richelieu Hardware präsentiert voraussichtlich am 15.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,455 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Richelieu Hardware noch 0,440 CAD je Aktie eingenommen.

2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 514,1 Millionen CAD – das würde einem Zuwachs von 7,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 476,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,55 CAD, während im vorherigen Zeitraum noch 1,54 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 1,97 Milliarden CAD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 1,83 Milliarden CAD waren.

Redaktion finanzen.at