Erste Schätzungen: Rogers Sugar informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Rogers Sugar lässt sich voraussichtlich am 27.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Rogers Sugar die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,145 CAD gegenüber 0,140 CAD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 314,1 Millionen CAD aus – das entspräche einem Minus von 5,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 333,0 Millionen CAD in den Büchern standen.

Die Schätzungen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,557 CAD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,450 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 1,28 Milliarden CAD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 1,23 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at