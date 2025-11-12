Rogers Sugar Aktie

Rogers Sugar für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H5ZE / ISIN: CA77519R1029

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
12.11.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: Rogers Sugar informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Rogers Sugar lässt sich voraussichtlich am 27.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Rogers Sugar die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,145 CAD gegenüber 0,140 CAD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 314,1 Millionen CAD aus – das entspräche einem Minus von 5,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 333,0 Millionen CAD in den Büchern standen.

Die Schätzungen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,557 CAD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,450 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 1,28 Milliarden CAD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 1,23 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Rogers Sugar Inc.mehr Nachrichten

Analysen zu Rogers Sugar Inc.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Rogers Sugar Inc. 3,86 0,52% Rogers Sugar Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.25 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ende des US-Shutdowns in Sicht: ATX mit Rückenwind -- DAX schließlich erneut mit Gewinnen -- US-Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen - Dow-Rekord -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich höher
Am heimischen Aktienmarkt waren Gewinne zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Aufschlägen. Die US-Börsen schlossen zur Wochenmitte auf unterschiedlichem Terrain. In Fernost ging es mehrheitlich leicht aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen