Ausblick: Rogers Sugar zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Rogers Sugar wird am 27.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,145 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Rogers Sugar noch 0,140 CAD je Aktie eingenommen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 5,68 Prozent auf 314,1 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 333,0 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,557 CAD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,450 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 1,28 Milliarden CAD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 1,23 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at