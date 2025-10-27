Erste Schätzungen: SHIP HEALTHCARE legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SHIP HEALTHCARE wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 11.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 33,41 JPY. Das entspräche einem Zuwachs von 27,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 26,22 JPY erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 161,66 Milliarden JPY – ein Plus von 4,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SHIP HEALTHCARE 154,81 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 176,01 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 160,34 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 708,25 Milliarden JPY, gegenüber 678,23 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at