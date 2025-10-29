Siemens Aktie
WKN: 632748 / ISIN: US8261975010
|
29.10.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: Siemens legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Siemens öffnet voraussichtlich am 13.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.
Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,48 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,33 USD je Aktie vermeldet.
9 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 9,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 22,86 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 25,05 Milliarden USD aus.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,87 USD im Vergleich zu 5,71 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 19 Analysten durchschnittlich bei 92,22 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 82,31 Milliarden USD.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Siemens AG (spons. ADRs)mehr Nachrichten
|
29.10.25
|Erste Schätzungen: Siemens legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
23.09.25
|Aktien von Merck und Siemens im Plus: Engere Zusammenarbeit bei KI-gestützter Wirkstoffentwicklung (Dow Jones)
|
26.08.25
|Siemens-Aktie schwächelt: Siemens automatisiert eine vierte Metrolinie in Paris (Dow Jones)
|
06.08.25
|Ausblick: Siemens öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
30.07.25
|Siemens Healthineers-Aktie zieht an: Siemens Healthineers mit "sehr gutem Quartal" (Dow Jones)
|
23.07.25