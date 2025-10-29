Erste Schätzungen: Siemens legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Siemens öffnet voraussichtlich am 13.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,48 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,33 USD je Aktie vermeldet.

9 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 9,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 22,86 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 25,05 Milliarden USD aus.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,87 USD im Vergleich zu 5,71 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 19 Analysten durchschnittlich bei 92,22 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 82,31 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at