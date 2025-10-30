Shoulder Innovations Incorporation Registered Shs Aktie

Shoulder Innovations Incorporation Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41EEL / ISIN: US82537J1088

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Künstliche Intelligenz 30.10.2025 16:46:40

Siemens-Aktie höher: Zusammenarbeit mit Capgemini zur Entwicklung von KI-nativen Fertigungslösungen

Siemens-Aktie höher: Zusammenarbeit mit Capgemini zur Entwicklung von KI-nativen Fertigungslösungen

Siemens und Capgemini wollen für ihre Kunden KI-native digitale Fertigungslösungen entwickeln.

Künstliche Intelligenz sei dabei von Anfang an als zentraler Bestandteil und werde nicht nur nachträglich als zusätzliche Funktion ergänzt, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung des Technologiekonzerns aus München und des Beratungs- und Dienstleistungsunternehmens aus Paris. Die bestehende strategische Partnerschaft von Siemens und Capgemini werde entsprechend ausgebaut.

Die beiden Firmen wollen sich auf 16 Kompetenzbereiche konzentrieren, in denen sie signifikante Verbesserungen bei Produktionseffizienz, Markteinführungszeit, Qualität und Nachhaltigkeit erzielen. Gemeinsam könnten Siemens und Capgemini branchenspezifische Lösungen für Herausforderungen in der Industrie entwickeln, die bislang nur schwer zu bewältigen seien, heißt es in der Mitteilung weiter. Da gehe es etwa um die Zusammenführung von IT- und Produktionssystemen, die häufig noch isoliert voneinander liefen.

CapgeminiVia XETRA notiert die Siemens-Aktie zeitweise 0,85 Prozent höher bei 247,85 Euro.

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

RBC Capital Markets beurteilt Siemens-Aktie mit Sector Perform
UBS AG beurteilt Siemens-Aktie mit Buy
Siemens-Analyse: Siemens-Aktie von Deutsche Bank AG mit Hold bewertet

Bildquelle: AR Pictures / Shutterstock.com,A.Penkov / Shutterstock,ricochet64 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Shoulder Innovations Incorporation Registered Shsmehr Nachrichten

Analysen zu Shoulder Innovations Incorporation Registered Shsmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Cap Gemini S.A. 133,35 0,04% Cap Gemini S.A.
Capgemini SE Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-5 Sh 26,40