Erste Schätzungen: Sixt SE Vz stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Sixt SE Vz lässt sich voraussichtlich am 13.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Sixt SE Vz die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 3,53 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Sixt SE Vz ein EPS von 3,82 EUR je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,32 Milliarden EUR aus – das entspräche einem Plus von 6,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,24 Milliarden EUR in den Büchern standen.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 10 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 6,61 EUR je Aktie, gegenüber 5,21 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 10 Analysten durchschnittlich bei 4,29 Milliarden EUR. Im Vorjahr waren 4,00 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at