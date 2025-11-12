Sixt Aktie

Ausblick: Sixt SE Vz legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sixt SE Vz wird am 13.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 3,53 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Sixt SE Vz 3,82 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Sixt SE Vz nach den Prognosen von 3 Analysten 1,32 Milliarden EUR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 6,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,24 Milliarden EUR umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,61 EUR, gegenüber 5,21 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 4,29 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,00 Milliarden EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

