Erste Schätzungen: Solstad Offshore As zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Solstad Offshore As lädt voraussichtlich am 14.07.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2025 endete.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Solstad Offshore As im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,295 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,010 NOK je Aktie gewesen.

Die Umsatzschätzungen von 2 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 66,5 Millionen USD, was einem Umsatz von 746,3 Millionen NOK im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,40 USD im Vergleich zu 15,45 NOK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 268,0 Millionen USD, gegenüber 2,48 Milliarden NOK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at