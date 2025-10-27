Erste Schätzungen: Stingray Group legt Quartalsergebnis vor

Stingray Group wird voraussichtlich am 11.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 0,307 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,090 CAD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Stingray Group im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 108,5 Millionen CAD abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 93,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 15,95 Prozent gesteigert.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,35 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,530 CAD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 429,4 Millionen CAD aus im Gegensatz zu 386,9 Millionen CAD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at