Erste Schätzungen: Subsea 7 stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Subsea 7 wird voraussichtlich am 20.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,453 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Subsea 7 0,310 USD je Aktie eingenommen.

9 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,97 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 7,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,83 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 17 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,39 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,680 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 16 Analysten auf durchschnittlich 7,11 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 6,84 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at