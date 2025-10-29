Erste Schätzungen: Suzuken mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Suzuken wird voraussichtlich am 13.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 131,94 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 197,25 JPY je Aktie vermeldet.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 2,89 Prozent auf 632,89 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 615,13 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 3 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 443,42 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 454,58 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 2.487,35 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 2.399,95 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at