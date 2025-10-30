Erste Schätzungen: TAZMO gewährt Anlegern Blick in die Bücher

TAZMO präsentiert in der voraussichtlich am 14.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 48,10 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei TAZMO noch ein Gewinn pro Aktie von 70,07 JPY in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 9,75 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 14,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,50 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 272,43 JPY, gegenüber 289,94 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 38,93 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 35,87 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at