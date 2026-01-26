Teradata Aktie

Teradata für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M0ZR / ISIN: US88076W1036

26.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Teradata legt Quartalsergebnis vor

Teradata präsentiert voraussichtlich am 10.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,556 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Teradata ein EPS von 0,260 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Teradata in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,13 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 400,3 Millionen USD im Vergleich zu 409,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Der Ausblick von 10 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,40 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,16 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 1,64 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 1,75 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

