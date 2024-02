Erste Schätzungen: The Cheesecake Factory informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

The Cheesecake Factory präsentiert voraussichtlich am 21.02.2024 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel.

19 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,739 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 31,96 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,560 USD je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 16 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 875,8 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 1,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 892,8 Millionen USD in den Büchern standen.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 20 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,62 USD aus, während im Fiskalvorjahr 1,51 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 3,44 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 3,30 Milliarden USD.

