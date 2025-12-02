Transat A.T Aktie

WKN DE: A143YU / ISIN: CA89351T4019

02.12.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: Transat AT stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Transat AT lädt voraussichtlich am 17.12.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.10.2025 endete.

5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,126 CAD aus. Im letzten Jahr hatte Transat AT einen Gewinn von 1,05 CAD je Aktie eingefahren.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 753,5 Millionen CAD – das wäre ein Abschlag von 4,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 788,9 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -1,931 CAD je Aktie, gegenüber -2,940 CAD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 3,38 Milliarden CAD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 3,28 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt fester -- DAX zum Handelsende deutlich schwächer -- US-Börsen gehen schwächer aus dem Handel -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Montag freundlich, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigte. Die US-Börsen gaben nach. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

