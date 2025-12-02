Transat A.T Aktie
WKN DE: A143YU / ISIN: CA89351T4019
|
02.12.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: Transat AT stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Transat AT lädt voraussichtlich am 17.12.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.10.2025 endete.
5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,126 CAD aus. Im letzten Jahr hatte Transat AT einen Gewinn von 1,05 CAD je Aktie eingefahren.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 753,5 Millionen CAD – das wäre ein Abschlag von 4,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 788,9 Millionen CAD umgesetzt worden waren.
Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -1,931 CAD je Aktie, gegenüber -2,940 CAD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 3,38 Milliarden CAD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 3,28 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
