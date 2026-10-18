Transocean Aktie
WKN DE: A0REAY / ISIN: CH0048265513
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18.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Transocean legt Quartalsergebnis vor
Transocean präsentiert voraussichtlich am 02.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
13 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,023 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -2,000 USD erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 11 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 943,4 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 8,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,03 Milliarden USD in den Büchern standen.
Die Erwartungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,235 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -3,040 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 14 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3,94 Milliarden USD, gegenüber 3,97 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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