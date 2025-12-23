Erste Schätzungen: Unifirst mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Unifirst wird voraussichtlich am 07.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.11.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2,10 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 9,09 Prozent verringert. Damals waren 2,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Unifirst soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 616,7 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 604,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 7,02 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 7,98 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,49 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 2,43 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at