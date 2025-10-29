Erste Schätzungen: Valneva SE (spons ADRs) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Valneva SE (spons ADRs) präsentiert in der voraussichtlich am 13.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Valneva SE (spons ADRs) im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,326 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,150 USD je Aktie gewesen.

Valneva SE (spons ADRs) soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 48,9 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 2,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 50,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,195 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,170 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 210,1 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 183,4 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at