Virgin Galactic Holdings Aktie
WKN DE: A40EFX / ISIN: US92766K4031
|
29.10.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: Virgin Galactic veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Virgin Galactic präsentiert voraussichtlich am 13.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
Im Schnitt gehen 8 Analysten von einem Verlust von -1,433 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -2,660 USD je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 0,3 Millionen USD aus – eine Minderung von 15,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Virgin Galactic einen Umsatz von 0,4 Millionen USD eingefahren.
Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -6,317 USD im Vergleich zu -13,890 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 2,4 Millionen USD, gegenüber 7,0 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
