Erste Schätzungen: Virgin Galactic veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Virgin Galactic präsentiert voraussichtlich am 13.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 8 Analysten von einem Verlust von -1,433 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -2,660 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 0,3 Millionen USD aus – eine Minderung von 15,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Virgin Galactic einen Umsatz von 0,4 Millionen USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -6,317 USD im Vergleich zu -13,890 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 2,4 Millionen USD, gegenüber 7,0 Millionen USD im vorigen Jahr.

