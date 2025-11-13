Virgin Galactic Aktie

Raumfahrtkonzern mit Bilanz 13.11.2025 22:15:49

Virgin Galactic-Aktie deutlich fester: Umsatz bleibt weiterhin gering - Verluste eingedämmt

Virgin Galactic-Aktie deutlich fester: Umsatz bleibt weiterhin gering - Verluste eingedämmt

Der US-Raumfahrtkonzern Virgin Galactic hat am Donnerstag nach US-Handelsschluss seine Zahlen für das abgelaufene Quartal präsentiert.

Im dritten Geschäftsquartal 2025 hat Virgin Galactic seine Verluste reduziert. Nachdem vor Jahresfrist ein Minus von 2,66 US-Dollar je Aktie in den Büchern gestanden hatte, endete das aktuelle Berichtsquartal nun mit einem Verlust von 1,09 US-Dollar je Aktie. Analysten hatten zuvor ein EPS von -1,433 US-Dollar prognostiziert.

Die Umsätze des Raumfahrtunternehmens blieben weiterhin überschaubar und lagen im Berichtszeitraum bei 0,37 Millionen US-Dollar nach 0,4 Millionen US-Dollar vor Jahresfrist und Analystenerwartungen von 0,3 Millionen US-Dollar.

Die Virgin Galactic-Aktie reagiert im nachbörslichen NYSE-Handel zeitweise mit einem Plus von 6,31 Prozent auf 3,54 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

