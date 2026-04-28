Erste Schätzungen: Vishay Intertechnology legt Quartalsergebnis vor

Vishay Intertechnology wird sich voraussichtlich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,020 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 14,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 715,2 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Vishay Intertechnology für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 822,0 Millionen USD aus.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,540 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,070 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3,44 Milliarden USD, gegenüber 3,07 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at