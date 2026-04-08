Erste Schätzungen: Vitec Software Group (B) legt Quartalsergebnis vor

Vitec Software Group (B) wird voraussichtlich am 23.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,96 SEK. Im Vorjahresquartal waren 2,09 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Vitec Software Group (B) 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 944,0 Millionen SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 4,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Vitec Software Group (B) 902,4 Millionen SEK umsetzen können.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 13,25 SEK je Aktie, gegenüber 10,96 SEK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 3,97 Milliarden SEK. Im Vorjahr waren 3,63 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at