Voyager Technologies Aktie
WKN DE: A41ADA / ISIN: US92892B1035
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18.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Voyager Technologies legt Quartalsergebnis vor
Voyager Technologies veröffentlicht voraussichtlich am 02.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
8 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,894 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,270 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 81,4 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 105,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 39,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -3,081 USD im Vergleich zu -1,960 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 291,5 Millionen USD, gegenüber 166,4 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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