Erste Schätzungen: ZoomInfo Technologies präsentiert Quartalsergebnisse

ZoomInfo Technologies wird voraussichtlich am 09.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

22 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,282 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,040 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll ZoomInfo Technologies im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 309,3 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 20 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 309,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 0,05 Prozent gesteigert.

22 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,05 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 0,080 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 1,24 Milliarden USD, gegenüber 1,21 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at