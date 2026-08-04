Ausblick: ZoomInfo Technologies präsentiert Quartalsergebnisse

ZoomInfo Technologies lässt sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird ZoomInfo Technologies die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

21 Analysten schätzen im Schnitt, dass ZoomInfo Technologies im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,264 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,070 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 19 Analysten ein Minus von 1,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 301,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 306,7 Millionen USD umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 21 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,11 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,380 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 20 Analysten durchschnittlich auf 1,20 Milliarden USD, gegenüber 1,25 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at