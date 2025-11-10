Essent Group: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Essent Group veröffentlichte am 07.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,67 USD. Im Vorjahresviertel hatte Essent Group 1,65 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 311,8 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 310,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at