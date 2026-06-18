G-7 HOLDINGS Aktie
WKN: 902418 / ISIN: JP3172450003
|
18.06.2026 12:55:20
EU, G7 pledge support amid DRC Ebola outbreak
G7 leaders called for a "strong and coordinated response" to the latest Ebola outbreak. The EU's Ursula von der Leyen said that "health security is shared security." The recorded death toll in DRC is approaching 200.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!