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WKN DE: A41AE3 / ISIN: JP3322820006
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17.07.2026 06:00:40
EU climate chief backs support for heavy industry while delaying emissions curbs
Wopke Hoekstra confirms planned reduction in carbon permits will be softenedWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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