EU investigates Deutsche Börse and Nasdaq derivatives trade
The European Commission has launched an antitrust investigation against German and US stock markets Deutsche Börse and Nasdaq. They're suspected of collusion in the financial derivatives trading sector.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
12.11.25
Deutsche Börse Sector Perform
RBC Capital Markets
04.11.25
Deutsche Börse Neutral
JP Morgan Chase & Co.
31.10.25
Deutsche Börse Neutral
Goldman Sachs Group Inc.
29.10.25
Deutsche Börse Neutral
JP Morgan Chase & Co.
28.10.25
Deutsche Börse Kaufen
DZ BANK
