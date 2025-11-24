Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
|
24.11.2025 23:03:14
EU investigates Deutsche Börse and Nasdaq derivatives trade
The European Commission has launched an antitrust investigation against German and US stock markets Deutsche Börse and Nasdaq. They're suspected of collusion in the financial derivatives trading sector.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!

Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Börse AG
|215,70
|-1,51%
|Nasdaq Inc
|77,05
|2,35%
