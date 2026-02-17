SHEIN Aktie
WKN DE: SHEIN1 / ISIN: NET0SHEIN001
|
17.02.2026 12:47:00
EU-Kommission: Shein unterschätzt eigene Risiken
Die EU-Kommission hat eine formale Untersuchung gegen den chinesischen Onlinehändler Shein eingeleitet. Der Anbieter könnte seine Pflichten verletzt haben.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!