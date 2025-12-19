SHEIN Aktie
WKN DE: SHEIN1 / ISIN: NET0SHEIN001
|
19.12.2025 16:19:00
Paris: Onlinehändler Shein entgeht Sperre in Frankreich
Ein Pariser Gericht hat die Billigplattform Shein dazu verurteilt, Maßnahmen zur Altersüberprüfung für Erwachsenen-Produkte zu implementieren. Bei jedem Verstoß drohen 10.000 Euro Geldstrafe.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
