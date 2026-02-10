Russian Aktie
ISIN: RU000A0JU6Q7
|
10.02.2026 15:02:22
EU seeks to ban all Russian crypto transactions
Brussels also wants to prohibit some trade with Kyrgyzstan, in first use of new powers against sanctions circumventionWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!