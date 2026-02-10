EUREX/Bund-Future im Frühhandel etwas höher

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Dienstag 7 Ticks höher bei 128,39 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 128,33 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,42, das -tief bei 128,3 Prozent. Umgesetzt wurden 4.902 Kontrakte.

February 10, 2026 00:07 ET (05:07 GMT)