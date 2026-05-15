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15.05.2026 06:08:39
EUREX/Bund-Future im Frühhandel leichter
DOW JONES-- Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures verliert 39 Ticks auf 124,82 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,03 Prozent und das Tagestief bei 124,79 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 19636 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert 12 Ticks auf 115,13 Prozent.
DJG/thl
(END) Dow Jones Newswires
May 15, 2026 00:08 ET (04:08 GMT)
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