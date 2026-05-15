EUREX/Bund-Future im Frühhandel leichter

DOW JONES-- Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures verliert 39 Ticks auf 124,82 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,03 Prozent und das Tagestief bei 124,79 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 19636 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert 12 Ticks auf 115,13 Prozent.

DJG/thl

(END) Dow Jones Newswires

May 15, 2026 00:08 ET (04:08 GMT)