EUREX/Bund-Future im Frühhandel leichter

DOW JONES-- Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures verliert 39 Ticks auf 122,69 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 122,7 Prozent und das Tagestief bei 122,5 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 15.219 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 4 Ticks auf 102,98 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 4 Ticks auf 112,95 Prozent.

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September 02, 2026 01:30 ET (05:30 GMT)