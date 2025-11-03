03.11.2025 08:14:41

EUREX/Bund-Future im Verlauf leichter

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Handelsverlauf am Montag um 16 Ticks niedriger bei 129,29 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 129,41 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,46, das -tief bei 129,27 Prozent. Umgesetzt worden sind bisher 14.438 Kontrakte. Der Widerstand bei 129,44/66 sei weiterhin intakt, heißt es bei der Helaba. Die Indikatoren deuteten auf weitere Rücksetzer hin. Unterstützungen sieht das Haus bei 128,90, 1238,24 und 127,88 Prozent. Im Blick stehen am Montag neue Daten zu den Einkaufsmanager-Indizes dies- und jenseits des Atlantiks.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/flf

(END) Dow Jones Newswires

November 03, 2025 02:15 ET (07:15 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Markt geben im Dienstagshandel nach. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Dienstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen