07.05.2026 08:10:50

EUREX/Bund-Future legt leicht zu

DOW JONES--Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures steigt am Donnerstagmorgen bis 8.08 Uhr um 9 Ticks auf 125,79 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,85 Prozent und das Tagestief bei 125,69 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 16.864 Kontrakte. Der Buxl-Futures erhöht sich um 16 Ticks auf 109,10 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 3 Ticks auf 115,75 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

May 07, 2026 02:11 ET (06:11 GMT)

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