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07.05.2026 08:10:50
EUREX/Bund-Future legt leicht zu
DOW JONES--Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures steigt am Donnerstagmorgen bis 8.08 Uhr um 9 Ticks auf 125,79 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,85 Prozent und das Tagestief bei 125,69 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 16.864 Kontrakte. Der Buxl-Futures erhöht sich um 16 Ticks auf 109,10 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 3 Ticks auf 115,75 Prozent.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/ros
(END) Dow Jones Newswires
May 07, 2026 02:11 ET (06:11 GMT)
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