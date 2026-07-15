15.07.2026 08:16:41

EUREX/Bund-Future mit kleinen Abschlägen

DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures verliert am Mittwochmorgen bis 8.11 Uhr 20 Ticks auf 125,04 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,15 Prozent und das Tagestief bei 124,93 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 19.427 Kontrakte. Der Buxl-Futures fällt um 14 Ticks auf 106,82 Prozent. Der Bobl-Futures reduziert sich um 1 Tick auf 114,17 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

July 15, 2026 02:17 ET (06:17 GMT)

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