14.01.2026 05:51:39

EUREX/DAX-Future im frühen Handel höher

DOW JONES--Mit Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Mittwochmorgen. Der aktuelle Kontrakt steigt gegen 05.50 Uhr um 31 Punkte auf 25.545. In den Handel gegangen war er mit 25.521 Punkten. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.556 und das Tagestief bei 25.520 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 208 Kontrakte.

January 13, 2026 23:52 ET (04:52 GMT)

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Minus -- DAX schwächelt -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag etwas leichter. Der deutsche Leitindex bewegt sich knapp im Minus. An den Börsen in Fernost geht es am Donnerstag abwärts.
