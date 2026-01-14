|
14.01.2026 05:51:39
EUREX/DAX-Future im frühen Handel höher
DOW JONES--Mit Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Mittwochmorgen. Der aktuelle Kontrakt steigt gegen 05.50 Uhr um 31 Punkte auf 25.545. In den Handel gegangen war er mit 25.521 Punkten. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.556 und das Tagestief bei 25.520 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 208 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/ros
(END) Dow Jones Newswires
January 13, 2026 23:52 ET (04:52 GMT)
