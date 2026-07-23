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23.07.2026 06:05:39
EUREX/DAX-Future im Frühhandel knapp behauptet
DOW JONES--Mit Abschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Donnerstagmorgen. Der aktuelle Kontrakt verliert gegen 05.50 Uhr 38,0 Punkte auf 25.234,0. In den Handel gegangen war er mit 25.248,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.317,0 und das Tagestief bei 25.218,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 181 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/thl
(END) Dow Jones Newswires
July 23, 2026 00:06 ET (04:06 GMT)
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