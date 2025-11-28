28.11.2025 08:17:39

EUREX/DAX-Future im Verlauf knapp behauptet

DOW JONES--Mit geringen Abschlägen zeigen sich die DAX-Futures am Freitag im Handelsverlauf. Der aktuelle Kontrakt notiert gegen 8.06 Uhr um 5,0 Punkte niedriger mit 23.832,0. In den Handel gegangen war er mit 23.840,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.858,0 und das Tagestief bei 23.807,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 388 Kontrakte.

Auf der Oberseite gibt es laut Marktanalysten Spielraum Richtung 24.000er Marke. Eine erste Unterstützung liegt laut Mußler-Briefen bei 23.705 Punkten.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 28, 2025 02:18 ET (07:18 GMT)

