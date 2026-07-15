15.07.2026 08:11:40

EUREX/DAX-Future mit Abgaben

DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures verliert am Mittwochmorgen bis 8.10 Uhr 100 auf 25.164 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.251 und das Tagestief bei 25.148 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 488 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

July 15, 2026 02:11 ET (06:11 GMT)

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