EUREX/DAX-Future mit Abgaben

DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures verliert am Mittwochmorgen bis 8.10 Uhr 100 auf 25.164 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.251 und das Tagestief bei 25.148 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 488 Kontrakte.

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July 15, 2026 02:11 ET (06:11 GMT)