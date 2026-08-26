EUREX/DAX-Future mit kleinem Minus

DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures verliert am Mittwochmorgen bis 8.03 Uhr 15 auf 26.317 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 26.347 und das -tief bei 26.279 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 229 Kontrakte.

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August 26, 2026 02:10 ET (06:10 GMT)