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16.07.2026 08:23:40
EUREX/DAX-Futures mit leichtem Plus
DOW JONES--Gut behauptet zeigen sich die DAX-Futures am Donnerstagmorgen. Die Gewinnmitnahme-Welle in Tech-Werten belasten den DAX nicht, da die Zukunftsbranchen in ihm kaum vertreten sind, heißt es. Der September-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 11 auf 25.138 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.174 und das Tagestief bei 25.016 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 264 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mod/ros
(END) Dow Jones Newswires
July 16, 2026 02:23 ET (06:23 GMT)
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