Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 beginnt die Dienstagssitzung in der Verlustzone

Der Euro STOXX 50 setzt am zweiten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Am Dienstag fällt der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX um 0,82 Prozent auf 4 942,49 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,308 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,299 Prozent auf 4 968,21 Punkte an der Kurstafel, nach 4 983,11 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4 939,17 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 4 968,21 Punkten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, bei 4 839,14 Punkten. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 16.04.2024, bei 4 916,99 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, lag der Euro STOXX 50 bei 4 400,11 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 9,52 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5 121,71 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Punkten erreicht.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell UniCredit (+ 0,16 Prozent auf 36,99 EUR), Deutsche Börse (+ 0,00 Prozent auf 190,90 EUR), BASF (-0,23 Prozent auf 43,54 EUR), Deutsche Telekom (-0,25 Prozent auf 23,74 EUR) und Enel (-0,43 Prozent auf 6,76 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,55 Prozent auf 457,50 EUR), Bayer (-1,50 Prozent auf 25,99 EUR), Stellantis (-1,38 Prozent auf 18,40 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,95 Prozent auf 63,85 EUR) und adidas (-0,82 Prozent auf 229,50 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 189 198 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im Euro STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 394,288 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

Unter den Euro STOXX 50-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 3,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 9,16 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at