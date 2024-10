Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 präsentiert sich nachmittags leichter

Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,56 Prozent leichter bei 4 972,44 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 4,319 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,078 Prozent fester bei 5 004,37 Punkten in den Dienstagshandel, nach 5 000,45 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Euro STOXX 50 betrug 5 016,88 Punkte, das Tagestief hingegen 4 972,44 Zähler.

Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 30.08.2024, mit 4 957,98 Punkten bewertet. Der Euro STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 01.07.2024, bei 4 929,99 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 174,66 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 10,19 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 121,71 Punkten. Bei 4 380,97 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell SAP SE (+ 0,71 Prozent auf 205,85 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,53 Prozent auf 26,53 EUR), Enel (+ 0,33 Prozent auf 7,22 EUR), Stellantis (+ 0,18 Prozent auf 12,45 EUR) und Bayer (+ 0,08 Prozent auf 30,35 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Infineon (-2,07 Prozent auf 30,81 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,79 Prozent auf 93,46 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,70 Prozent auf 485,90 EUR), UniCredit (-1,68 Prozent auf 38,85 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,17 Prozent auf 39,56 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Bayer-Aktie. 2 068 260 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 351,380 Mrd. Euro den größten Anteil.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Stellantis-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Stellantis-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,50 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

