Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Start fester

Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,23 Prozent höher bei 4 918,65 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 4,219 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Euro STOXX 50 0,079 Prozent fester bei 4 911,17 Punkten, nach 4 907,30 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 4 925,27 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 4 911,17 Einheiten.

Euro STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 24.05.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 035,41 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, mit 5 031,15 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 271,61 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 8,99 Prozent. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 5 121,71 Punkten. Bei 4 380,97 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Volkswagen (VW) vz (+ 1,81 Prozent auf 106,60 EUR), UniCredit (+ 1,56 Prozent auf 34,59 EUR), BMW (+ 1,56 Prozent auf 88,62 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,35 Prozent auf 64,52 EUR) und Kering (+ 1,33 Prozent auf 323,78 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Saint-Gobain (-1,75 Prozent auf 72,60 EUR), Inditex (-0,38 Prozent auf 47,04 EUR), adidas (-0,23 Prozent auf 217,30 EUR), Enel (-0,17 Prozent auf 6,48 EUR) und Allianz (-0,12 Prozent auf 259,30 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 380 484 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 379,023 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Blick

2024 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,55 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at