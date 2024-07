Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen

Wie bereits am Vortag richtet sich der Euro STOXX 50 auch am vierten Tag der Woche in der Gewinnzone ein.

Am Donnerstag bewegt sich der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,19 Prozent höher bei 4 900,67 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,221 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,224 Prozent höher bei 4 902,41 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 4 891,46 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 4 898,95 Punkte, das Tageshoch hingegen 4 910,94 Zähler.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Verluste von 2,56 Prozent. Vor einem Monat, am 18.06.2024, wurde der Euro STOXX 50 auf 4 915,47 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 18.04.2024, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 4 936,57 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.07.2023, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 369,73 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 legte der Index bereits um 8,59 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5 121,71 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 380,97 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Bayer (+ 1,48 Prozent auf 27,08 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,13 Prozent auf 107,65 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,09 Prozent auf 64,04 EUR), Stellantis (+ 0,88 Prozent auf 18,84 EUR) und BMW (+ 0,74 Prozent auf 90,36 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen Siemens (-1,76 Prozent auf 175,26 EUR), Infineon (-0,87 Prozent auf 34,63 EUR), adidas (-0,43 Prozent auf 232,50 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,22 Prozent auf 3,63 EUR) und Eni (-0,11 Prozent auf 14,13 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 359 937 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 384,688 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Werte auf

Im Euro STOXX 50 hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,06 Prozent die höchste Dividendenrendite.

